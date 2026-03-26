Política Local
La muerte de la suegra de la alcaldesa aplaza el pleno al día 6
El pleno de la corporación de Cangas, que estaba previsto celebrar este jueves, fue aplazado al lunes 6 de abril debido al fallecimiento de la suegra de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG); y abuela al mismo tiempo de su sobrina y concejala de Facenda y Cultura, Xiana Abal (BNG). Amparo Eugenia Magariños Cordeiro falleció a última hora del martes a la edad de 90 años. El entierro finalmente fue ayer miércoles, a las 17:30 horas, con salida del cuerpo de la sala número 4 del tanatorio de Cangas a la iglesia parroquial Divino Salvador de Coiro, en donde se celebró el funeral y a continuación, se procedió a su traslado para la inhumación en el cementerio municipal de Coiro. No se prevé un nuevo orden del día, en principio.
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