Las obras de O Con permitirán el paso a pie de residentes

El Concello de Moaña sigue pendiente desde el 23 de enero de que la Dirección General de la Costa y el Mar convoque una nueva reunión en la que plantee soluciones para frenar el peligroso hundimiento del entorno de la playa de O Con. Mientras tanto, el gobierno local ya ha redactado el proyecto de urgencia para reabrir al tráfico el tramo de la calle José Costa Alonso paralelo al arenal, donde se registran socavones de forma constante.

En estos momentos, el ejecutivo municipal está a la espera de recibir presupuestos para ejecutar unos trabajos provisionales cuyo coste ascenderá a 48.400 euros. El cierre del vial, vigente desde comienzos del pasado diciembre, mantiene un notable malestar entre los vecinos de la zona. Desde entonces, para acceder a sus viviendas, deben realizar un rodeo de 2,8 kilómetros y entrar por el cruce de Albariños desde la PO-313, con el fin de salvar una distancia de apenas 200 metros.

La alcaldesa, Leticia Santos, explicó ayer cómo se organizará el entorno mientras se ejecutan unas obras que se prolongarán dos meses, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El plan pasa por mantener en todo momento abierto el paso peatonal por la margen más próxima a las viviendas, mientras el tráfico rodado seguirá interrumpido, como ocurre en la actualidad.

Al deterioro general de la zona se suma un nuevo incidente. En los últimos días, alguien derribó parte del pequeño muro que protege la calzada del desnivel hacia la playa. Personal municipal tuvo que instalar de forma provisional un tramo de piedra para reducir el riesgo de caídas.

El arreglo temporal implica una inversión municipal de más de 48.000 euros

Además del mal estado de la calzada, el proyecto integral que se espera que redacte y ejecute Costas del Estado deberá reconstruir el gran muro del mirador de O Fiunchal. El riesgo de desplome sobre la arena mantiene cerrado el acceso vecinal desde la primavera de 2020 y obliga también a vetar un tramo de la playa a los bañistas por la caída de cascotes. Todo ello ocurre en O Con, la única playa de Moaña que revalida cada año la bandera azul.

La intervención de urgencia prevista por el Concello, cuyo inicio se espera en las próximas semanas, contempla la retirada de los materiales del subsuelo del camino, el sellado del muro por su cara interior y la colocación de un geotextil para facilitar el drenaje del agua y evitar la pérdida de sedimentos. También se aportará nuevo material drenante en la base, compuesto por grava y reforzado con tubos que deben permitir evacuar al exterior el exceso de agua acumulada en el interior del muro.

Además, la obra incluye la extensión de nuevo material para compactar la base y la ejecución de un nuevo muro interior, dividido en tres tramos de dos metros de longitud cada uno. Sobre ese apoyo se construirá una placa de hormigón armado con materiales específicamente preparados para resistir en ambientes marinos. La actuación se completará con el extendido del aglomerado y el pintado final de la señalización horizontal, manteniendo la estética del recuperado Camiño Real con su característico color azul en las zonas de prioridad para peatones y ciclistas.