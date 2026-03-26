Moaña plantea el acceso de ambulancias por la entrada principal

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y el jefe de la Policía Local, Manuel García, visitaron esta semana el entorno del nuevo centro de salud, cuya apertura es inminente, aunque todavía no tiene fecha confirmada, para definir la futura ordenación del tráfico en la zona.

La propuesta del Concello pasa por situar la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería junto a la puerta principal del edificio, aprovechando el espacio ganado en la curva de la calle Elisa de la Peña González. Por su parte, la ambulancia de soporte vital básico mantendría su base en su ubicación actual, en la calle Bernardino Graña.

La regidora recordó además que tiene solicitada desde el pasado 24 de febrero una reunión con la Xerencia del Área Sanitaria de Vigo para ofrecer colaboración en el traslado de la Casa do Mar al nuevo centro y coordinar aspectos logísticos, como la ordenación de los aparcamientos. Ante la falta de respuesta, ayer mismo reiteró la petición por correo electrónico.

La elección del espacio reservado para la ambulancia responde a que en ese punto los vehículos de emergencia dispondrían de margen suficiente para maniobrar e incluso estacionar con las puertas traseras orientadas hacia la entrada, lo que facilitaría el traslado de una camilla en caso de urgencia.

Asimismo, en el mismo lado del centro de salud, aunque más próximo al cruce con la calle Rosalía de Castro, se habilitarán dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. El resto de las plazas previstas en la calle serán de uso convencional.

Con todo, la intención final es dotar al nuevo equipamiento sanitario de más capacidad de estacionamiento mediante la construcción de una pasarela peatonal sobre el río de A Fraga. Esta infraestructura conectaría la zona verde del centro de salud con la explanada del antiguo cuartel de la Guardia Civil, frente a la playa de A Xunqueira, un espacio que ya se está utilizando como aparcamiento próximo al centro urbano.

Además, está previsto pintar tres pasos de peatones para facilitar el cruce de los usuarios del centro sanitario. Dos de ellos deberán ser repuestos por la compañía eléctrica, ya que desaparecieron durante los trabajos de conexión del suministro al nuevo inmueble.

Noticias relacionadas

La Xunta destinó 8,3 millones de euros a la construcción del centro de salud. Todavía está por aclararse si las nuevas instalaciones contarán o no con servicio de urgencias, que permanece centralizado en Cangas desde hace seis años.