O Rompeolas
Miércoles literarios en Bueu con Julia Varela y Manel Loureiro
La Librería Miranda organizó ayer una nueva presentación literaria con JuliaVarela y su libro «Todo por hacer». La autora estuvo acompañada por el también escritor Manel Loureiro y una gran cantidad de público en la sala multiusos del Centro Social do Mar.
El PP y su meticuloso seguimiento en Cangas
El PP realiza un meticuloso seguimiento de las subvenciones a las que no se presenta el Concello de Cangas. Puede que este seguimiento se deba al buen uso de la Inteligencia Artificial (IA), que supera al concejal de turno que se dedica a esta ímproba tarea, pero puede, también, que se deba a los muchos infiltrados que el PP tiene en la Xunta de Galicia. El PP quiere demostrar, como estrategia electoral, que el gobierno no trabaja.
Fin a los paseos y carreras tranquilos por Rodeira
Se acabaron los paseos y prácticas deportivas tranquilas por el paseo de Rodeira. Desde mañana abren los chiringuitos de esta playa. Esta hostelería que desde hace un tiempo se puso de moda y que en zonas como Nerga arrasan, según cuenta. Y sí, aquí también se habla de fútbol. Pero menos mal que aún a nadie se le ocurrió poner una pantalla gigante con un televisor en esta hostelería de playa, para ver los partidos de fútbol. Pero cuidado, que aún hay tiempo, porque el Mundial de Fútbol se celebra este verano y siempre puede surgir la idea. Aunque no sabemos si se podrían instalar televisores.
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