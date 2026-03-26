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Desprendimiento en lo alto de otro terraplén

Desprendimiento en lo alto de otro terraplén | SANTOS ÁLVAREZ

Desprendimiento en lo alto de otro terraplén | SANTOS ÁLVAREZ

Cerca de donde ocurrió el 11 de febrero el desprendimiento del talud en el lugar de A Xalde de Arriba, en Moaña, hay otro desprendimiento de tierra en un terraplén superior al otro lado de la autovía. También se produjo en el contexto del tren de borrascas, pero su reparación se antoja complicada por la altura. En la foto se ve en primer plano el nuevo muro de contención que construyó la Xunta en el talud caído y al fondo en lo alto, la tierra desprendida en el terraplén.

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