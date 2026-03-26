Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Idioma

Un concerto «punkie», festa final do reto 21 días en galego

Máis de 1.200 estudantes de Moaña completaron este luns o reto de 21 días en galego, desenvolvéndose na lingua propia en todos os eidos do seu día a día. Como premio, onte máis de 500 nenos de entre 3º e 6º de Primaria foron agasallados cun concerto de Peter Punk e Brais das Hortas, nos Xardíns do Concello aproveitando a mañá de sol. Pola súa banda, os dos cursos máis pequenos tiveron o seu agasallo nas aulas gozando de filmes en galego mentres comían flocos de millo ou facendo outras actividades. Ao longo destes 21 días foron numerosas as actividades que se desenvolveron nas aulas para mellorar as compentencias en galego dos pequenos. Obradoiros de poesía impovisada ou de achegamento ao portugués á través do galego son algunhas das actividades nas que participaron os nenos da vila.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents