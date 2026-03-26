Un concerto «punkie», festa final do reto 21 días en galego
Máis de 1.200 estudantes de Moaña completaron este luns o reto de 21 días en galego, desenvolvéndose na lingua propia en todos os eidos do seu día a día. Como premio, onte máis de 500 nenos de entre 3º e 6º de Primaria foron agasallados cun concerto de Peter Punk e Brais das Hortas, nos Xardíns do Concello aproveitando a mañá de sol. Pola súa banda, os dos cursos máis pequenos tiveron o seu agasallo nas aulas gozando de filmes en galego mentres comían flocos de millo ou facendo outras actividades. Ao longo destes 21 días foron numerosas as actividades que se desenvolveron nas aulas para mellorar as compentencias en galego dos pequenos. Obradoiros de poesía impovisada ou de achegamento ao portugués á través do galego son algunhas das actividades nas que participaron os nenos da vila.
