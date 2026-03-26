Cangas levantará tres casetas de socorro y baño en Nerga, Liméns y Areabrava

La Semana Santa es, cada vez más, el tráiler del verano que viene. Los concellos lo saben y se organizan para afrontar con éxito una temporada que se aventura difícil, con lo que supone que en la costa que mande Litoral de Galicia (Xunta) en vez de Costas del Estado. A partir de mañana viernes comienza la temporada de chiringuitos y hay un total de 17 municipios en toda Galicia –diez en Pontevedra y siete en A Coruña– que han optado por asumir la gestión de estos servicios de temporada. Uno de esos concellos es el de Cangas, el único de la comarca que ha dado este paso. En el entorno de la playa de Rodeira algunos de estos establecimientos ya están montados y con carteles que anuncian su apertura a partir de mañana. El periodo autorizado para su actividad abarca desde la Semana Santa hasta el 31 de octubre, de manera ininterrumpida.

Y mientras los concesionarios de los chiringuitos de los tres concellos de O Morrazo barnizan las maderas y limpian los toldos, el Concello de Cangas se prepara para afrontar un importante gasto en playas: la construcción de nuevas casetas de servicios y socorro en los arenales de Nerga, Liméns y Areabrava. Una inversión importante porque primero hay que retirar las actuales estructuras y después colocarlas nuevas. Cada módulo de baño está presupuestado en 11.000 euros sin IVA y cada uno de socorro en 19.000 euros sin IVA. Después hay que realizar la conexión de los servicios de agua, luz y saneamiento, que supone otro coste añadido. Una tarea que no es para Semana Santa, sino que tiene el objetivo puesto en el próximo verano. Las casetas que se van a retirar se encuentran muy deterioradas, tanto en el exterior como en el interior y son, con mucha frecuencia, víctimas de actos de vandalismo en playas. El coste lo asume el Concello de Cangas, que para este fin ni Costas del Estado ni Litoral de la Xunta de Galicia ofrecen dinero.

En Cangas se mantienen los chiringuitos que se concedieron durante el año pasado, porque el contrato es por dos años. Así, en el municipio de Cangas, este modelo de hostelería de playa estará situado en Menduiña, tres en Rodeira y uno en Nerga. También se permitirán la instalación de quioscos, con tres en Vilariño, dos en Liméns, además de uno en Aldán, Areabrava, Areamilla, Santa Marta, A Testada y a Cunchilla. A este último no optó nadie. El pasado año. A todo esto se suman las instalaciones en fincas privadas situadas en dominio público marítimo terrestre.

En Moaña ya está instalada la caseta para el chiringuito del acceso a la antigua isla de Samertolaméu. El Concello acometió ya la primera limpieza de playas del año y solicitará a Costas del Estado el permiso para reparar las vallas perimetrales de las dunas de A Xunqueira, que quedaron sensiblemente dañadas con los temporales que azotaron a O Morrazo a lo largo de este invierno.

En el caso del Concello de Bueu, el departamento de Urbanismo recibió hace unos días una comunicación de la Xunta de Galicia en la que se relacionan los chiringuitos cuya autorización ha sido prorrogada. Ahora los responsables de los establecimientos tienen que presentar una comunicación previa en el ayuntamiento para proceder a la instalación de sus respectivos negocios, ya sea sobre las playas o en fincas privadas. Una vez que completen el montaje de los chiringos deberán presentar otra comunicación previa ante el Concello para informar de la apertura.

Según los datos trasladados al consistorio, están autorizadas una docena de instalaciones sobre la propia playa, que incluyen kioskos, terrazas o puestos de alquiler de kayaks o embarcaciones. A este listado hay que unir otros once chiringuitos con permiso para trabajar en fincas privadas.

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El Concello de Bueu comenzó esta semana la limpieza y puesta a punto de sus playas, un trabajo que comenzó por el arenal del centro urbano y Pescadoira. La concejala de Turismo e Praias, Silvia Carballo, apunta que este año las tareas serán complicadas debido a los efectos del tren de borrascas del último invierno. «A intención é afrontar a súa limpeza non só para a Semana Santa, senón para que a propia veciñanza poda disfrutar destes espacios coa chegada do bo tempo», explica. Una de las grandes novedades de este año en el operativo de limpieza es la incorporación de un rastrillo al tractor municipal, para una limpieza más ágil y a fondo. Desde el Concello se remitió un escrito a la Consellería de Medio Ambiente para solicitar permiso para acceder con esta maquinaria a varias playas.