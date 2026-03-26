Medio Ambiente
AV quiere saber si el cierre de A Lagoa de Massó es legal
Cangas
Alternativa dos Veciños (AV) pide en una moción que el gobierno municipal informe en el pleno sobre la situación administrativa del cierre realizado por la propiedad de A Lagoa de Massó, debido al peligro que representaba para niños y zona de riesgo de la gripe aviar y hábitat del mosquito tigre. AV quiere que se solicite informe a la Xunta sobre la situación administrativa del humedal, propiedad de Abanca, y solicitar información a la administración competente en materia de costas sobre la legalidad del cierre ejecutado por la propiedad. Quiere que se retome el reconocimiento de Punta Balea y de A Lagoa como espacio natural de interés local.
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