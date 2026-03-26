Viales
Las ambulancias sufren los baches del centro de salud
El personal asegura que son agujeros como cráteres que hacen saltar a los pacientes
Los baches en los accesos al centro de salud de Cangas, sobre todo en la calle Antonio Soage Jalda, por donde se accede a la zona de urgencias, están provocando un fuerte malestar en el sector de las ambulancias. Aseguran que hay agujeros como auténticos cráteres y los bajos de los vehículos tocan con la carretera.
Añaden que no exageran que hay dos grandes agujeros, uno delante de la puerta principal del centro y otro en medio de la calle que provocan saltos que hacen tocar abajo y provocan problemas cuando llevan a pacientes en camilla.
Piden que se haga un bacheo urgente y que no les vale que se vaya a humanizar la zona, como tiene el Concello en proyecto para los viales del acceso al centro de salud, ya que la situación requiere de un bacheo con urgencia que tapone esos agujeros.
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