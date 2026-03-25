El tripartito pide presupuesto para arreglar el reloj de la Alameda

El viejo reloj meteorológico que preside la Alameda Vella o Xardíns de Félix Soage parece que va a volver a funcionar, después de meses parado. Desde la concejalía de Obras y Servicios que dirige la socialista Sagrario Martínez se solicitó presupuesto para al reparación del emblemático mobiliario urbano, impulsado por Álvaro Guitián. Se trata de una réplica construida, tras la desaparición del original, que fue levantado en 1908. Años después fue reconstruido por Avelino Avilés, Emilio Padín y Antonio Iglesias. El reloj es uno de los símbolos de Cangas y el gobierno pretende repararlo, siendo consciente de que hubo retrasos.

Por otra parte, el Concello de Cangas pretende acondicionar la alameda de Aldán, en la que ayer estuvieron técnicos municipales tomando medidas y anotando aquello susceptible de ser reparado. Lo que se pretende en un cambio de imagen de la alameda. Se trata de un trabajo que se pretende llevar a cabo coincidiendo con las obras que se van a realizar en el parque infantil, con fondos propios del Concello de Cangas, como señala la concejala Sagrario Martínez. El parque infantil se encuentra muy deteriorado y los vecinos elevaron queja al Concello por su estado. Una vez conseguido el dinero, el Concello proceder a la reparación.