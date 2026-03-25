O Rompeolas
Esos trabajadores que con su voz animaron Altamira.
Era la primera hora de la tarde, en el parking de Altamira se escuchaba entonar una canción que hacía que la gente se volviera y tratara de identificar las personas que cantaban alegres mientras trabajaban en un edificio. Allí estaban ellos, con un acompañamiento electrónico dándolo todo y animando al personal.
Aldán es el objetivo de las elecciones de 2027
Aldán es el objetivo electoral, es la colina a conquistar en las elecciones municipales de 2027. Es tierra que fue abonada en su día por José Enrique Sotelo, granero de votos del Partido Popular de Cangas y que con los cambios se antoja territorio a conquistar. No todo el voto que iba al PP de Aldán era del PP, había mucho de José Enrique Sotelo y eso lo saben los demás partidos que acudirán a la contienda municipal. Ese voto que era tan particular es el que se trata de conquistar. De ahí que la política de los últimos día esté tan centrada en esta parroquia de Cangas, donde todo hay que decirlo, el gobierno tripartito se está volcando. Las asociaciones lo saben. Ahí está el gran reto de la futura candidata a alcaldesa del PP, ser capaz de mantener el resultado de Aldán, que no va a ser tarea fácil.
La vida te da sorpresas
Por las calles del viejo barrio lo vi pasar, documento en mano dentro del chandal y zapatillas por si hay problemas salir volando, Eugenio González mira y sonríe, se está jubilando. De la política local y del PSOE se está marchando. Créanme que aunque hubo ruido nadie salió. La vida te da sorpresas...
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- Davila 21/03/2026