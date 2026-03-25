Santos se sorprende de la rápida reacción del Sergas

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), se sorprende de la rápida respuesta del Sergas al anuncio de su carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que conozca que la Xunta mantiene a Moaña sin urgencias desde la pandemia, cuando la Mesa da Sanidade lleva esperando tres meses por una reunión con el presidente de la Xunta, cuando ella sigue pendiente de la reunión con el gerente del Sergas y la Plataforma da Sanidade con el gerente de Vigo. Agradece al Sergas su confianza cuando dice, con ironía, que aproveche la carta para demandar a la ministra las medidas que solucionen los dos principales problemas que afectan al sistema nacional de salud: falta de profesionales y la huelga contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central. Santos es consciente de los problemas estructurales en la sanidad, pero también de que la consellería no ofrece condiciones de trabajo atractivas.