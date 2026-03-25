Sanidade traslada al Concello que no es competente en Noria

No hay fecha para la conclusión de los trabajos en la calle Noria, que permanece cerrada al tráfico mientras los trabajadores de la concesionaria del agua de Cangas, la UTE Gestión está realizando unas reparaciones, que para nada, como afirma la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, está relacionada con el problema de inundación en el parking tienen los vecinos del edificio Noria 4. Es más, la concejal asegura que los vecinos no realizaron una serie de reparaciones que figuraban en la sentencia que ganó el Concello en 2024, en la que también pretendía involucrar al Concello como culpable de la situación que viven. La concejala Sagrario Martínez afirma que aún no está listo el informe de la UTE, pero que la conclusión sí que sabe y es que como la otra vez, el Concello no es responsable de las inundaciones. A pesar de eso, con el dinero público el gobierno municipal está procediendo a realizar numerosos trabajos en la red para asegurarse de que no es su responsabilidad.

Por su parte, la alcaldesa de Cangas. Araceli Gestido, también quiere subrayar que nada tienen que ver las reparaciones que se están haciendo en la red en la calle Noria con las obras que se incluyen en los planes provinciales, donde se va a instalar nuevas tuberías de abastecimiento y saneamiento de aguas, además de nuevo asfaltado.

Por otra parte, la Consellería de Sanidade comunicó al Concello de Cangas que no es de su competencia el problema que afecta al edificio Noria 4, «por tratarse de feitos acontecidos nun edificio de vivendas, non estarían incluidos dentro das nosas atribucións. Por este motivo, trasládaselle a denuncia para o coñecemento e aos efectos que procedan dentro de ámbito das súas competencias".

Mientras los vecinos tratan una y otra vez de involucrar al Concello de Cangas como causante del problema, el gobierno local, a través de diferentes formas trata de evitar que este edificio ilegal, que carece de licencia municipal, con orden firme de derribo, sea demolido por orden judicial. Incluso logro alcanzar un consenso con la oposición municipal en este sentido.

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Las inundaciones del garaje del mencionado edificio se producen desde principios de año. Las bombas de achique que tenían colocadas los vecinos dejaron de funcionar y se alcanzó una altura de 1.80 metros de agua. Varias empresas actuaron en la zona para acabar con el problema, sin conseguirlo, de momento.