El PP presenta una moción para reactivar Protección Civil Bueu

Hace algo más de un año el gobierno local de Bueu anunció su propósito de reactivar la agrupación de Protección Civil después de una reunión con el responsable provincial de este servicio y dos representantes de la asociación local. Una declaración de intenciones que de momento no se ha plasmado, por lo que desde el grupo municipal del PP de Bueu acaban de presentar una moción para que se inicien los trámites administrativos para su puesta en funcionamiento. «A día de hoxe nada se sabe desta intención nin temos constancia de que se iniciasen os trámites administrativos necesarios para a súa reactivación», expone la portavoz popular, Elena Estévez.

La moción argumenta que el ayuntamiento carece de un número elevado de agentes de la Policía Local y por tanto «é máis necesaria aínda a existencia dun servizo de Protección Civil operativo que permita reforzar os dispositivos de seguridade». Estévez recuerda que a lo largo del año el municipio acoge eventos multitudinarios, como el Festival SonRías Baixas, la concentración de motos o citas deportivas y festivas. Eso sin contar su colaboración ante posibles emergencias, como incendios forestales o fenómenos meteorológicos adversos.

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Desde el PP subrayan que el propio alcalde, Félix Juncal, reconoció públicamente que el servicio de Protección Civil en Bueu estaba prácticamente inoperativo, lo que «evidencia a necesidade urxente da súa recuperación». Insisten en que estas agrupaciones constituyen un elemento esencial para garantizar la seguridad, la prevención de riesgos y respuesta ante emergencias en el ámbito municipal y son un «complemento imprescindible» a los servicios públicos de seguridad.