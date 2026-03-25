El PP exige en el Pleno actualizar el inventario de bienes, mejorar aceras y un plan de tráfico para O Hío

El PP de Cangas defenderá tres mociones en el Pleno de la Corporación que se celebrará mañana, en las que insta al gobierno tripartito a reparar y conservar las aceras en los viales del municipio, con un plan de actuaciones urgentes, así como elaborar el inventario de bienes municipales, previa convocatoria de la junta de portavoces y de la empresa adjudicataria del documento, y un plan de tráfico para la parroquia de O Hío consensuado con los colectivos afectados

Los populares argumentan que el deterioro de las aceras en el término municipal «está chegando a unha situación límite», tras años de falta de mantenimiento, sucesión de quejas vecinales e incluso de asistencia en centros sanitarios por caídas y daños físicos causados por esta situación, e instan a elaborar «un plan de actuación global» para resolverlo.

Sobre el Inventario Municipal de Bens, recuerda el PP que el actual data de 2005 y está obsoleto, que en el departamento de Urbanismo se amontonan las alegaciones vecinales por errores o falta de actualización y que el documento elaborado por la empresa Monsa en 2021, como parte de los trabajos del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), fue rechazado por estar incompleto, lo que obliga a retomar el documento y aprobar un cronograma consensuado para ponerlo al día.

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En otra de las mociones, el Grupo Municipal Popular pide instar al gobierno municipal a que elabore un plan de tráfico para la parroquia de O Hío, que sigue pendiente a pesar de las reiteradas peticiones del PP, que ha llevado a Pleno este asunto desde 2020 y logrado el apoyo mayoritario, aunque luego no se cumplen los acuerdos. Insiste en que los vecinos están «fartos da situación de descontrol do tráfico» en verano y también de las sucesivas promesas incumplidas del gobierno que lidera el BNG.