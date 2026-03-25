Los okupas intentan entrar en la churrería

La propietaria de la churrería de Moaña denunció ayer ante la Policía Local y en redes sociales que los okupas habían intentado entrar de madrugada en su local y hace un llamamiento a los vecinos para que estén en alerta y denuncien ante la Policía. En su caso lo hizo. La Policía recogió el testimonio de testigos que los vieron intentando abrir la puerta.

Mientras tanto, Policía y Guardia Civil han intensificado el control de madrugada contra el consumo de drogas en las zonas habituales del menudeo. En el último control dieron dos conductores positivos en drogas y se localizó a gente con droga en bolsillos pero para autoconsumo. Fueron cuatro casos que se tramitaron como denuncia administrativa.