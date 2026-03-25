La Mostra de Teatro de Cangas concede el premio Mulleres en Acción al colectivo "UTE-pías Feministas" por rescatar el legado de Lola Ferreiro Díaz

Poco a poco se va desvelando más sobre la 43 edición de este año de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC), que se celebra del 21 de junio al 5 de julio, y en la que se entregará 15º Premio Mulleres en Acción al colectivo "UTE-pías Feministas", por idear y llevar adelante la iniciativa 'Saúde, pracer, república e terra malva'. Se trata de un complejo proyecto de investigación y memoria colectiva que tiene como objetivo "rescatar, preservar e difundir o legado da médica, educadora e activista feminista, Lola Ferreiro Díaz". Esta mujer, nacida en Ordes en 1957, en donde tuvo su residencia hasta su fallecimiento en diciembre de 2023, es un referente en la psiquiatría, en la docencia, en la recuperación de la memoria histórica y uno de los pilares de los activismos feministas en Galicia.

El colectivo está integrado por las entidades Atalia, Arabias, Feitoría Verde, Illa Bufarda y la librería Lila De Lilith que se encargan de difundir el legado de esta feminista, cuya trayectoria vital, intelectual, profesional y activista fue y sigue siendo un referente e inspiración para el movimiento feminista y el conjunto de las mujeres de la sociedad gallega, señalan desde la organización de la Mostra.

La iniciativa "Saúde, pracer, república e terra malva" ya fue reconocida en enero de este mismo año con el premio Luísa Villalta de la Diputación de A Coruña. A raíz de este galardón, el colectivo creó una página web que será presentada este viernes en Santiago. Se trata de un espacio virtual que recoge la investigación alrededor de Lola Ferreiro Díaz, que según explica este colectivo "confrontou todo o que consideraba inxusto e loitou polos dereitos das mulleres". Ferreiro desarrolló una trayectoria amplia y diversa, en la que combinó su labor como médica, docente y activista, incorporando siempre una perspectiva feminista. A lo largo de los años, elaboró guías, publicó artículos y trabajos de investigación. En el ámbito de la memoria histórica, denunció e hizo visible la represión sufrida por las mujeres durante la dictadura franquista, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado y también a nivel internacional.

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El Premio Mulleres en Acción nació en el año 2012 como un brazo más del proyecto Mulleres en Acción, creado en el año 2000 en el marco de la Mostra para reconocer la trayectoria profesional, labor artística, cultural y acción social realizada por mujeres, colectivos o entidades que contribuyan a la implantación de la igualdad de género en la sociedad.