Moaña pone a punto sus playas tras la carta de Costas

La Concejalía de Medio Ambiente de Moaña, que dirige Dolores Chapela, cumple con los deberes impuestos por carta desde Costas de la Xunta y ayer mismo comenzó la limpieza de las playas para la apertura de la temporada de los chiringuitos que empieza este viernes 27 de marzo y se prolonga hasta el 31 de octubre.

La limpieza de las playas empezó ayer en la grande de A Xunqueira con el tractor del Concello que recogió los restos más voluminosos que dejó el tren de borrascas en el arenal, como troncos; y también residuos plásticos. La limpieza seguirá en la playa de O Con que es para la que el Concello pide la bandera azul de calidad. Dolores Chapela asegura que se limpiarán todas las playas como todos los años y que los trabajos se prolongarán a lo largo de la semana para reforzar lunes y martes de la Semana Santa.

Con respecto a los chiringuitos, asegura que el Concello no tiene las competencias de la apertura, que es algo de la Xunta y que lo único que han recibido es esa comunicación en la que se insta al Concello al mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad. El director territorial de Medio Ambiente, Nicolás Lorenzo, explica en esa carta que la Dirección Xeral de Energías Renovables e Cambio Climático publicó en septiembre de 2025 los plazos relativos a los servicios de temporada en la zona de dominio público marítimo-terrestre del litoral correspondiente al año 2026 que fija la temporada entre el inicio de la Semana Santa, entendiendo como tal el viernes anterior a la festividad del Viernes Santo, y el 31 de octubre.

También le traslada que el artículo 115 de la Lei 22/1988 de 28 de julio de costas y el 225 del Reglamento Xeral de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, determina las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar, entre otros extremos, ese mantenimiento de las playas en condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como también en base al artículo 16 del Decreto 175/2022 de 13 de octubre, establecer las medidas oportunas para garantizar la salubridad del agua de baño.

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Como la Consellería de Medio Ambiente tiene autorizados varios kioscos y servicios de temporada en este municipio —al menos dos— solicitan al Concello que adopte las medidas necesarias que garanticen la limpieza y adecuado mantenimiento de los arenales en este municipio.