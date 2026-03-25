Moaña lembra cun acto de repudio os 50 anos do Golpe en Arxentina

Celébrase hoxe ante a placa das Nais Praza de Maio fronte ó porto

Cristina González

Moaña

A Asociación Cultural Irmandade do Dolmen, en colaboración co Concello de Moaña, organiza hoxe mércores, un acto de repudio ao Golpe de Estado xenocida en Arxentina (1976-1983) e lembranza dos 30.000 detidos desaparecidos pola ditadura militar.

O evento terá lugar ás 19:00 horas na Praza Nais de Praza de Maio, a poucos metros do porto de Moaña, un espazo que simboliza o vínculo histórico e de solidariedade entre o pobo de Moaña e a loita polos dereitos humanos, neste caso, na Arxentina.

Recordarase a histórica pegada que deixou a visita de Hebe de Bonafini, presidenta da Asociación Madres de Plaza de Mayo, a Moaña en 1998. Invitada polo alcalde Xabier Abalo, Bonafini descubriu a placa na honra da organización de Nais que loce na «Praza das Nais de Praza de Maio» e asinou o Libro de Honra do Concello. No acto participarán a alcaldesa Leticia Santos, Luis Chapela, presidente da Irmandade do Dolmen e militante da memoria histórica; Xan Leira, director de cinema e investigador da memoria histórica; e Juanma Ons, músico, que porá a nota musical á homenaxe.

