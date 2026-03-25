Moaña llora por la «longa noite» argentina

Cincuenta años y un día después del inicio de la dictadura militar argentina, el 24 de marzo de 1976, el Concello de Moaña y la Asociación Cultural Irmandade do Dolmen recordaron lo ocurrido y la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por conocer el paradero de sus desaparecidos. El acto sirvió también como muestra de repudio a un régimen militar que terminó en 1983 y como homenaje a los «30.000 detenidos desaparecidos», según explicó el cineasta e investigador de memoria histórica Xan Leira, encargado de presentar la convocatoria.

Durante su intervención, Leira recordó que la huella de la dictadura argentina se refleja en «más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio» y añadió que, además de los 30.000 desaparecidos, «cerca de 500 bebés fueron sustraídos de sus padres, nacidos en cautividad o secuestrados con ellos». También señaló que «14.000 personas fueron detenidas por motivos políticos y cientos de miles tuvieron que abandonar el país».

El homenaje se celebró en O Vaticano, en la Praza Nais de Praza de Maio, «un espacio que simboliza el vínculo histórico y de solidaridad entre el pueblo de Moaña y la lucha por los derechos humanos en Argentina». En ese mismo lugar hay una placa, descubierta en 2018, en recuerdo de Dionisia López Amado, una de las integrantes del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

Música a cargo de Juanma Ons. / Gonzalo Núñez

La fundadora del colectivo, Hebe de Bonafini, visitó Moaña en 1998 invitada por el entonces alcalde Xabier Abalo, dando lugar a la plaza. En el acto de este miércoles se evocó ese encuentro, que «consolidó una hermandad basada en la memoria y la justicia». También intervino la alcaldesa, Leticia Santos, mientras que el músico Juanma Ons puso la nota artística.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la lectura del poema «Panos brancos contra a noite», escrito para la ocasión por el presidente de Irmandade do Dolmen, Luís Chapela, con el propósito de «reflejar la lucha del pueblo». La pieza arranca con estos versos: «Houbo unha noite longa sobre Bos Aires, / Unha noite de botas e portas rotas, / de nomes roubados ao vento / e de silencio imposto coa forza».