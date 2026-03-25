El gobierno logra apoyo vecinal pero no de la oposición a los presupuestos

El gobierno del BNG de Moaña tiene el apoyo mayoritario de los colectivos vecinales a los presupuestos para 2026 que fueron presentados en la tarde del lunes de forma desglosada y prácticamente sin protestas. No así ha logrado el gobierno con los grupos de la oposición que ya anuncian que votarán en contra en el pleno de aprobación de este jueves.

Las cuentas, presentadas por la alcaldesa, Leticia Santos; con el primer teniente de alcaldesa, Daniel Costas, se elevan a 15.072.838 euros, de los cuales 2,4 millones son ingresos por subvenciones; 4,7 por impuestos; 6,5 de transferencias de administraciones y casi 1 millón de tasas y precios públicos. En gastos figuran 2,8 de inversiones; 6,1 para personal y 5,5 de gastos corrientes.

Por parroquias, en Domaio figuran 16 obras: ampliación del vial A Granxa, mejora centro cultural Rosalía de Castro, del lavadero de A Mó, ampliación de la EP 1103, financiar la escuela infantil, pavimentación camino das Vaqueiras, mejora del cementerio y renovación del alumbrado; pavimentado en A Cerradiña; mejoras en alumbrado en el centro de salud; o en el multiusos. En Meira aparecen hasta 25 inversiones, entre ellas la humanización de la rúa da Praia, renovación de los parques infantiles de Reibón y Seara; mejora del sendero Barranco do Faro, pavimentación A Seca-Reibón, nueva caseta de apoyo a las pistas de atletismo o mejoras en el Museo das Carreiras y en el multiusos. En las parroquias de Moaña y San Martiño se contemplan más de 50 actuaciones, como la construcción del edificio que albergará el auditorio y las viviendas de alquiler social, la humanización de San Martiño, mejoras en la ludoteca, en escaleras Fontecán, en el club de jubilados, pavimentación del calexón de Seara, nueva red de saneamiento en A Marrúa-Paradela, mejoras en el sendero Muiños Río do Inferno, en la Casa de Cultura de Berducedo, en el sendero de A Fraga, nueva senda A Fraga-mirador; un plan de regulación del tráfico en Escobar, humanización Prado das Barxas o la mejora del cementerio municipal aunque con inversión de otra administración.

En Tirán constan 16 inversiones como en el camino escolar seguro, parque de Os Remedios, un plan de mejora del pavimentado del Real o un proyecto de humanización del entorno del centro cultural Castroviejo, así como mejoras en el sendero Río do Prado.

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El PP ya criticó los presupuestos días atrás sobre todo por el crédito de 7,3 millones que va a pedir el ejecutivo para financiar la construcción del edificio que albergará el auditorio en sus plantas bajas, el archivo municipal y diez viviendas de alquiler social. El PSOE también se pronunció ayer en el mismo sentido de que «hipoteca» el futuro del Concello y lo aboca a un plan de ajuste con más impuestos o menos servicios, en palabras de su portavoz Mario Rodríguez. Añade que el BNG decide iniciar esta obra con un préstamo municipal, trasladando a los vecinos el coste que en otros concellos asumen otras administraciones. Recuerda además que el informe de Intervención indica que los presupuestos nacen con déficit, incumpliendo el objetivo de estabilidad financiera: «Si esta situación se confirma, el Concello se verá obligado a aprobar un plan económico-financiero, lo que en la práctica significa más impuestos para los vecinos y recortes en el gasto y en los servicios públicos». El portavoz del PSOE también critica los presupuestos del Patronato Municipal Beiramar y el gasto de 10.000 euros en comidas, lo que para este grupo refleja el uso partidista que se está haciendo de esta entidad. Dice que figuran para gastos en productos alimenticios que no están vinculados a cursos de cocina ni a programas formativos.