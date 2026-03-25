El gobierno concluye los trabajos de rehabilitación de la pasarela de Arneles

El Concello de Cangas ejecutó con carácter de urgencia los trabajos de reparación y montaje del muro de contención de tierras, así como l la rehabilitación de la pasarela del puente de madera situada en el río da Praia de Arneles, en el tramo que discurre hacia la calle Loureiro y conecta con la carretera de Pinténs. Esta actuación fue necesaria debido al desprendimiento de piedras en el entorno que estaba a provocar daños en la tubería de bombero del saneamiento, comprometiendo el correcto funcionamiento de este servicio esencial y generando un riego potencial tanto para las infraestructuras como para la seguridad de la zona.

Ante esta situación, el gobierno municipal decidió intervenir de manera inmediata para garantizar la estabilidad del terreno, recuperar la funcionalidad de la pasarela y proteger la red de saneamiento, evitando así problema mayores y asegurando el paso seguro de los vecinos.

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Desde el gobierno se destaca la importancia de esta intervención urgente para preservar los servicios básicos y mejorar las condiciones de las infraestructuras municipales, reafirmando el compromiso con la conservación del espacio público y la respuesta rápida ante incidencias que afectan al día a día de la ciudadanía.