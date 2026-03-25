Obras en el rural
El gobierno concluye los trabajos de rehabilitación de la pasarela de Arneles
Ejecutó con carácter de urgencia los trabajos del muro de contención
El Concello de Cangas ejecutó con carácter de urgencia los trabajos de reparación y montaje del muro de contención de tierras, así como l la rehabilitación de la pasarela del puente de madera situada en el río da Praia de Arneles, en el tramo que discurre hacia la calle Loureiro y conecta con la carretera de Pinténs. Esta actuación fue necesaria debido al desprendimiento de piedras en el entorno que estaba a provocar daños en la tubería de bombero del saneamiento, comprometiendo el correcto funcionamiento de este servicio esencial y generando un riego potencial tanto para las infraestructuras como para la seguridad de la zona.
Ante esta situación, el gobierno municipal decidió intervenir de manera inmediata para garantizar la estabilidad del terreno, recuperar la funcionalidad de la pasarela y proteger la red de saneamiento, evitando así problema mayores y asegurando el paso seguro de los vecinos.
Desde el gobierno se destaca la importancia de esta intervención urgente para preservar los servicios básicos y mejorar las condiciones de las infraestructuras municipales, reafirmando el compromiso con la conservación del espacio público y la respuesta rápida ante incidencias que afectan al día a día de la ciudadanía.
- Cae un tráiler al mar en Vigo en la zona de los muelles de Frigalsa, en Teis
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- Vecinos claman contra el «desmadre» de las terrazas en el Casco Vello
- Marcos, Alejandro y Anxo: los universitarios de Ourense detrás de Loomi, la IA que revoluciona la enseñanza infantil
- Tres heridos, dos de ellos de gravedad, tras una colisión frontal de dos turismos en el acceso al Puerto de Vilagarcía
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores