El gobierno de Cangas vuelve a pedir la impieza de la franja de 50 metros

Si algo puso de manifiesto el año 2025 en la prevención de la lucha contra incendios, es que los concellos tienen muy complicado realizar un seguimiento del grado de cumplimiento del Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales. El año pasado, el Concello inició una campaña para notificar a los propietarios de 14.500 fincas. Llegado el mes de mayo, solo se habían podido notificar 500. Aún así, se continúa enviando. El grado de cumplimiento es muy difícil saberlo. Sí que es verdad que muchos propietarios comunican al Concello que limpiaron esa famosa franja de 50 metros perimetral al Suelo Urbano, de Núcleo Rural y Urbanizable, alrededor de edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones depósitos de basura, campings, gasolineras y parque se instalaciones industriales situadas a más de 400 metros de monte. Como señala el bando publicado por el Concello hace algo más de una semana, «con carácter xeral, na mesma franxa de 50 metros mencionada non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposiciones adicional terceira, como o eucalipto ou varias variedades de pino, entre outras».

Por otra parte, Medio Rural adoptaba como medida preventiva la suspensión temporal de las quemas agrícolas y forestales de particulares desde hoy y hasta nuevo aviso. La medida de la Xunta de Galicia fue adoptada tras evaluar la situación meteorológica.