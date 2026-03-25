Lo que deja ver el nuevo centro de salud

Después de la apertura a principios de marzo del nuevo Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia de Vigo, en la agenda de la Consellería de Sanidade está la apertura del nuevo centro de salud de Moaña, que la Xunta ha construido en la parcela municipal de Sisalde. La intención es que cuando concluya todo el traslado al CIS de Vigo —se espera para el 18 de abril que vaya el Nicolás Peña—, los equipos de mantenimiento comiencen con el traslado en Moaña, desde la Casa del Mar a Sisalde.

Entrada principal al centro de salud con el panel de las plantas. / Fdv

En el inmueble ya no hay vallas de obra, sólo en el exterior en donde siguen los desmontes de tierra para el acceso a la planta sótano que da al río da Fraga. Las ventanas de la fachada a la calle Elisa de la Peña ya dejan ver detalles del interior del centro, con un amplio predominio de la madera, y en donde ya hay mobiliario y algunos materiales sanitarios. Este edificio fue uno de los conveniados por la Xunta para la introducción de la madera en su construcción y es considerado en el sector como la obra de madera más grande de Galicia.

Una de las salas a medio equipar en la planta baja. / Fdv

El inmueble, con más de 3.500 metros, cuenta con 200 m3 de madera laminada de abeto y 700 de pino autóctono gallego, según los datos de la empresa suministradora. La estructura de madera permitió dar agilidad a los trabajos que se retrasaron sobre los 18 meses fijados por la Xunta, debido a contratiempos en la cimentación . En la entrada ya luce un panel con la distribución de las plantas, aunque no figuran las urgencias. En Cangas tienen otra entrada. En el semisótano está el Área de Mujer; en la planta baja: recepción, administración, toma de muestras y pediatría; en la primera, medicina general y en la segunda, fisioterapia, odontología, sala de técnicas y medicina general.

Movimiento de tierra en el exterior del nuevo centro de salud. / Fdv

El Plan Funcional del nuevo centro recoge 8 consultas de medicina, 6 de enfermería, 1 de matrona, sala de toma de muestras, sala de técnicas, 6 salas polivalentes, 2 consultas de pediatría, 2 salas de enfermería pediátrica y 2 polivalentes de pediatría.

Fachada trasera del centro de salud que da al paseo del río da Fraga. / Fdv

Además, también dispondrá de un despacho de coordinación; 1 sala de educación sanitaria y área bucodental; 1 sala de fisioterapia; así como 1 despacho para el trabajador social y sala de telemedicina y ecografías.

Por el momento no hay fecha confirmada para la apertura y si llevará o no las urgencias, aunque sí que ha tarscendido que se pretende ubicar el 061 en la planta destinada a las urgencias. En un principio se barajaba la fecha de abril, como mucho tardar mayo, para este traslado al nuevo edificio, pero ahora incluso hay quien asegura que se esperará a después del verano. Desde el PP, el portavoz del grupo municipal, Alfonso Piñeiro, insiste en confirmar que sí abrirá con urgencias.

Santos se sorprende de la rápida reacción del Sergas

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), se sorprende de la rápida respuesta del Sergas al anuncio de su carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que conozca que la Xunta mantiene a Moaña sin urgencias desde la pandemia, cuando la Mesa da Sanidade lleva esperando tres meses por una reunión con el presidente de la Xunta, cuando ella sigue pendiente de la reunión con el gerente del Sergas y la Plataforma da Sanidade con el gerente de Vigo. Agradece al Sergas su confianza cuando dice, con ironía, que aproveche la carta para demandar a la ministra las medidas que solucionen los dos principales problemas que afectan al sistema nacional de salud: falta de profesionales y la huelga contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central. Santos es consciente de los problemas estructurales en la sanidad, pero también de que la consellería no ofrece condiciones de trabajo atractivas.

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La alcaldesa insiste en que enviará la carta a la ministra "para que teña en conta como desde o 26 de marzo de 2020 en Moaña seguimos en "pandemia mundial", xa que ese día o Sergas anunciaba a través da prensa que o noso PAC se desprazaba a Cangas polo risco de contaxio da Covid-19. En todos os municipios recuperaron a normalidae despois da pandemia, agás en Moaña. Contarémoslle que xa pasaron 2 presidentes da Xunta e 3 Conselleiros de Sanidade, e nós seguimos coas urxencias confinadas en Cangas. Por outro lado, informareina de que mentres o Estado envía ás CC. AA. os recursos económicos para que exerzan a súa competencia sanidade pública, aquí a Xunta esixe que os Concellos financiemos os terreos nos que construír as dotacións sanitarias. En concreto, no noso caso, Moaña é a unica vila de case 20.000 habitantes na que a Xunta leva máis de 25 anos de retraso na construción dun centro de saúde, que a pesar de terlle regalado a parcela, terlle minorado os impostos e terlle urbanizado o terreo, agora incumpre o acordo asinado co Concello para a construción do centro de saúde de Sisalde". Entiende que la ministra debe saber lo que están padeciendo en Moaña y de la lucha de los vecinos por la recuperación de las urgencias "que nos leva a concentrarnos semanalmente cada domingo, ás portas dun centro médico pechado. E xa van 228 semanas de mobilizacións, algo insólito en todo o Estado español". n