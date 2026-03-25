El Concello aplicará multas al promotor del cementerio privado de Darbo si no lo limpia ya

La posibilidad de que los herederos del promotor del cementerio privado de Darbo cedan el terreno al Concello de Cangas para que se encargue del mantenimiento de los espacios comunes que ahora asumen los titulares de los nichos se ha ido enfriando en las últimas semanas y apunta a que derivará en multas coercitivas si el propietario no asume la limpieza de inmediato. Es una opción que valora el gobierno municipal tras darle 15 días de plazo para el desbroce y saneamiento del camposanto conforme a la ley de servicios funerarios, que ya se ha cumplido sin que se haya hecho nada, como señalan los vecinos y confirma un informe de la Policía Local. En consecuencia, los responsables municipales valoran con los servicios jurídicos aplicar sanciones económicas cuyas cuantías rondarían entre 1.000 y 10.000 euros, que se repetirían mientras la situación persista.

El asunto se ha vuelto a poner sobre la mesa en una reunión celebrada el viernes en el consistorio con presencia de la alcaldesa, Araceli Gestido, el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, y representantes de los afectados que compraron nichos hace tres décadas en un cementerio privado en situación alegal y que ahora se pretende «municipalizar», una fórmula en la que coinciden el Concello y la gran mayoría de propietarios. Lamentan que las expectativas creadas en la asamblea celebrada en diciembre se han diluido y que la supuesta «sintonía» del titular del terreno y de los espacios comunes no se confirma en la práctica. «Non podemos seguir así, a cousa ten que romper por algún lado», apunta una pareja de vecinos que anima al Concello a «embargar ou expropiar» si no asumen sus obligaciones.

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El gobierno local está de acuerdo en el objetivo, pero advierte que hay que cuidar las formas y cualquier paso «debe cumprir estrictamente a legalidade», coinciden la regidora y el edil de área, que han analizado el asunto con el nuevo secretario del Concello y otros miembros del equipo jurídico. A principios de mes, y tras varias notificaciones fallidas, la Policía Local entregó en mano al dueño de la parcela el requerimiento de sanearla en un plazo de 15 días, que ya transcurrieron sin acatar la orden. La intención, ahora, es insistir en la petición con la advertencia de asumirlo el Concello de Cangas de forma subsidiaria y pasarle los gastos, además de aplicar multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros. Los vecinos alientan la presión para «resolver dunha vez este conto de nunca acabar».