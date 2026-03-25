Solidaridad
El colegio de Cela reúne 485 euros para ayudar al pueblo saharaui
El colegio A Torre-Cela de Bueu y su comunidad educativa donaron 485 euros a la Asociación Galega de Solidariedade co Pobo Saharaui (Agasps) a través de una marcha solidaria entre el propio centro educativo y la playa de Portomaior. Una actividad que estuvo precedida de una charla de la propia asociación para explicar al alumnado las condiciones de vida del pueblo saharaui y el programa «Vacacións en paz», que cada año permite que niños y niñas saharauis pasen el verano en distintos municipios de Galicia.
La marcha incluía un dorsal solidario por un euro, que las familias podían complementar con más donaciones. Ahora el estudiantado del colegio de Cela está redactando una serie de cartas para entablar correspondencia con los menores saharauis, que serán repartidas por representantes de Agasps en una próxima visita a los campamentos del Sáhara.
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