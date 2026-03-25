La AXI retrasa la modificación de A Rúa al pedir al Concello que asuma el parking de A Rúa modifcación pjtual

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento no figura en el orden del día del pleno de este mes, como pretendía inicialmente el gobierno local. Había expectativas en el ejecutivo local de poder incluirlo porque la última decisión de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) había ofrecido un ambiente muy optimista: aceptó la propuesta realizada por la sociedad empresarial, que promueve ante el Concello la modificación puntual de las Normas Subsidiarias, Amgecabe, en A Rúa, para de la que está pendiente el Concello para disponer de forma gratuita del terreno necesario para construir un Centro de Alta Resolución (CAR), porque el tripartito (BNG, PSOE y EU) no quieren un Centro de Alta Resolución (CIS), que es lo que ofrece la Xunta, quiere un CAR.

La AXI había dado visto bueno al proyecto de Amgecabe. Se mantenía el vial paralelo al actual de acceso a la autovía de O Morrazo , que se convierte en uno de doble circulación. Desaparecía el vial que estaba dibujado y que pasaba por las inmediaciones y del centro escolar y se creaba una zona libre de tránsito, en que solo podría entrar vehículos municipales para atender cuestiones relacionadas con el citado colegio y con el centro que acoge la sede de Emergencias Municipales y la Granja Escuela A Rúa.

Y una de las razones por las que la modificación puntual de A Rúa no se puede llevar al pleno de mañana es que por alguna razón que el gobierno no acaba de entender, la AXI pretende que el Concello de Cangas haga suya la zona de aparcamiento que hay frente al colegio de A Rúa, donde estacionan muchos vehículos y lugar que en las Fiestas del Cristo se aprovecha para alojar a las caravanas de las atracciones de las fiestas. Esta última petición, que cogió por sorpresa a todo el mundo, ralentiza la tramitación de un proceso que el gobierno local ya no sabe como acelerar ante la AXI. La única razón aparente para que el Concello de Cangas se haga con esta zona de aparcamiento es que la Xunta de Galicia se desprende de una propiedad que, quizás, le da más problemas que otra cosa. Es a la Xunta a la que compete su mantenimiento y reparación.

Está prevista una próxima reunión en breve entre el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) y la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI). Hay que ver si este nuevo encuentro permite acelerar el proceso para la modificación puntual, de la que depende tener terrenos para construir el CAR, que la Xunta de Galicia insiste en que será un CIS, que es lo que se planteó siempre.

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La situación se hace incómoda para el gobierno local, que en su día ya denunció la impotencia que suponía para el Concello estar tanto tiempo en esta situación de impás. La modificación puntual, además, aunque no cuenta con los votos del Partido Popular (10) sí cuenta con todos los del gobierno (10) más el que tiene el otro partido en la oposición (Alternativa dos Veciños).