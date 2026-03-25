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Aplazado el pleno de Cangas por el fallecimiento de la suegra de la alcaldesa y abuela de la edil de Facenda y Cultura

La inhumación de Amparo Eugenia Magariños Cordeiro será en la tarde de este miércoles en el cementerio de Coiro, tras el funeral en la iglesia parroquial del Divino Salvador

La alcaldesa Araceli Gestido, al fondo; y la concejala Xiana Abal, en un reciente acto en el salón de plenos del Concello de Cangas.

La alcaldesa Araceli Gestido, al fondo; y la concejala Xiana Abal, en un reciente acto en el salón de plenos del Concello de Cangas. / Santos Álvarez

El pleno de la corporación de Cangas, que estaba previsto celebrar este jueves, ha sido aplazado al lunes 6 de abril debido al fallecimiento de la suegra de la alcaldesa, Araceli Gestido; y abuela al mismo tiempo de su sobrina y concejala de Facenda y Cultura, Xiana Abal.

Amparo Eugenia Magariños Cordeiro falleció a última hora del martes a la edad de 90 años. El entierro finalmente será hoy miércoles, a las 17:30 horas, con salida del cuerpo de la sala número 4 del tanatorio de Cangas a la iglesia parroquial Divino Salvador de Coiro, en donde se celebrará el funeral y a continuación, se procederá a su traslado para la inhumación en el cementerio municipal de Coiro.

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