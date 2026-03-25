Anduxía advierte de los efectos del dragado del Lérez sobre Ons

La Asociación Ecoloxista Anduxía de Bueu ha presentado alegaciones al proyecto de Portos de Galicia para el dragado del Lérez, una actuación para la que pide un informe «desfavorable» debido a sus posibles repercusiones sobre el medio marino. El estudio de impacto ambiental prevé verter los sedimentos extraídos en el denominado como punto E/8, una zona marina situada entre los archipiélagos de Ons y Sálvora. «Moito se fala da afección a Sálvora, pero o punto de vertido só dista a unhas 6 millas náuticas de Ons», advierten las alegaciones de Anduxía, que estiman que los recursos marinos de Ons y el conjunto del Parque Nacional Illas Atlánticas podrían verse «seriamente afectados».

El escrito del colectivo ecologista recuerda que las analíticas realizadas en 2009 por el Centro de Investigacións Submariñas revelaban «cantidades preocupantes de mercurio» y el sedimento a retirar está lejos de ser inocuo. Anduxía también expresa sus dudas acerca de las muestras tomadas porque según el estudio de impacto ambiental «en moitos casos tomáronse a menos dun metro de profundidade» en lugares en los que el dragado en realidad alcanzará entre tres y cuatro metros. «Unha deficiencia que invalida as conclusións do estudo e impide garantir que os sedimentos non supoñan un risco para o medio mariño», argumenta. Las alegaciones también aluden a que no se analizó la presencia de mercurio en forma de monometil-mercurio, que es una potente neurotoxina.

Otro de los argumentos esgrimidos se relaciona con la posible dispersión de los restos del dragado por el medio marino. Los informes de organismos públicos como el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) señalan que en el punto de vertido E/8 debería haber más de 3,5 millones de metros cúbicos de sedimentos de otros dragados, pero solo hay 1,9 millones.

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Por ello, las alegaciones de Anduxía instan, entre otros aspectos, a emitir un informe desfavorable al dragado porque no está acreditada su compatibilidad con la protección del medio marino ni con el matenimiento de las actividades económicas como la pesca o el marisqueo, la revisión integral del estudio de impacto ambiental, que se descarte de manera «definitiva» el vertido del dragado en el mar y que en todo caso los sedimentos queden inmovilizados en tierra.