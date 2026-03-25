Educación
Alumnos de Rodeira y de Italia estudian lenguas minoritarias
El instituto Rodeira de Cangas acoge esta semana al alumnado y profesorado del Oberschulzentrum Schlanders, situado en Schlanders, en el territorio de Südtirol, en Italia, dentro de un programa de intercambio escolar que pone el foco en las lenguas minoritarias y en la diversidad cultural europea. El intercambio forma parte del proyecto conjunto que tiene como eje central el estudio del gallego y del alemán como lenguas minoritarias en sus respectivos contextos, así como el análisis de su uso en la enseñanza y en la sociedad. A lo largo de estos días, el alumnado participa en obradoiros, observación de aulas, encuentros y reuniones con entidades.
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