Vecinos de Aldán esperan respuestas a sus demandas en obras y servicios

«Alguén debería arranxar isto, porque somos moitas as persoas que vimos a diario a coller auga aquí», demanda uno de los usuarios habituales de la Fonte do Piñeiro, en Aldán. Laura, otra de las visitantes periódicas pero vecina de Erbello, repara en los «baches que salpican la parroquia», sobre todo tras las intensas riadas del invierno que han horadado las calzadas, y urge a las administraciones, «las que tengan responsabilidad en el asunto», a que aprovechen el buen tiempo para repararlas y «poner Aldán en condiciones».

Los baches abundan en carreteras y caminos de Aldán tras las intensas lluvias. | G. NÚÑEZ

Las demandas de ambos coinciden con las de los colectivos vecinales de la parroquia, que han elaborado un listado de obras preferentes para que el Concello de Cangas las acometa con urgencia a cuenta de los remanentes presupuestarios. El gobierno local ya las está evaluando, recalca la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, y recuerda que las seis asociaciones fueron citadas con ese cometido. Además, alguna ya se está ejecutando, como es el caso de la cuneta y canalización de aguas pluviales en tramos del lugar de Gandón, adonde se desplazó el palista del Concello en los últimos días.

Fonte do Piñeiro, donde muchos vecinos acuden a aprovisionarse de agua, rodeada de maleza. / G.Núñez

Precisamente la canalización de aguas pluviales y el asfaltado de caminos es la petición al Concello de Cangas más repetida por parte de los representantes vecinales, que se reunieron con el Ejecutivo municipal para fijar prioridades y ahora esperan respuestas para ejecutarlas. Será «en cuestión de días», asegura la concejala de área, quien recuerda que los últimos meses fueron meteorologicamente muy adversos y que para acometer ese tipo de actuaciones –siempre en función del presupuesto disponible en las arcas municipales– ayudará el buen tiempo que se espera en los próximos, aunque las empresas también multiplican la carga de trabajo.

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Sagrario Martínez ya adelantó que algunas de esas peticiones no serán atendidas, por distintos motivos. Es el caso de la canalización de pluviales y el asfaltado de la Rúa da Chan, en Erbello, que demanda la asociación A Malladoura, porque no figura en el inventario del Concello. Las que sí están y se ciñan al dinero disponible, se acometerán conforme a los «criterios acordados», subraya.