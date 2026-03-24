Salvan la vida a un vecino de Moaña que estaba inconsciente en su casa

La rápida actuación de las fuerzas del orden y de emergencias logró salvar la vida de un vecino de Moaña, de 36 años, que fue encontrado por un familiar inconsciente en el suelo de la vivienda. Los hechos ocurrieron a última hora de este lunes en la calle Concepción Arenal.

Fue la madre de la persona la que encontró a su hijo. Cuando entró en la casa estaba en el suelo y rápidamente llamó a las fuerzas del orden. Policía Local, Guardia Civil y varias ambulancias se desplazaron hasta la vivienda. Encontraron al joven decúbito supino, inconsciente pero respiraba. Los servicios sanitarios estuvieron al menos una hora en las labores de reanimación y para trasladar a la persona, que una vez que recobró la consciencia se negaba a su traslado a un hospital.