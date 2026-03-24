Ayudas
Protección Civil de Cangas recibe 4.290 euros de la Diputación
El presidente de la Diputación, Luis López, entregó ayer a 22 agrupaciones de Protección Civil de la provincia las primeras ayudas de la historia de la Diputación, entre ellas a Cangas, con una cuantía de 4.290 euros. No figura Moaña debido a que la solicitud de 3.700 euros no fue aceptada, pero no tuvieron tiempo para enmendar si había algún error.
La Diputación dotó esta iniciativa con una cuantía de 100.000 euros que repartió en subvenciones de entre 5.000 y 2.000 euros para hacer frente a adquisiciones de equipamientos, material para emergencias, epis, maquinaria de extinción de incendios, material sanitario, medios de telecomunicaciones, equipos informáticos, herramientas o uniformes.
Las ayudas se entregaron en un acto en el salón de plenos de la Diputación, en el que su presidente indicó que estas ayudas llegaron al organismo provincial para quedarse.
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