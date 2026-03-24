El pleno inicia el expediente de Hijo Adoptivo a Henrique Harguindey

En el pleno del jueves (se traslada a esta fecha porque el último viernes de mes coincide con la celebración de la Virgen de los Dolores, que es festivo en Cangas) se presenta la propuesta de expediente para nombrar al profesor Hernique Harguindey Banet Hijo Adoptivo de la villa a título póstumo. No se esperan sorpresas. En principio hay unanimidad para que el ilustre profesor, traductor y político reciba a título póstumo el título, que no deja de ser un homenaje a la persona que tanto dio a Cangas.

Henrique Harguindey nació en Lugo en 1946 y falleció en 2004. En las elecciones de 1979 se presentó como cabeza de lista por Unidade Galega, ejerciendo de concejal, desde donde promovió los equipos de normalización lingüística, el Conservatorio Municipal, la Casa de Cultura A Capela do Hospital. Su actividad política se prolongó hasta 1995, en las filas del PSG-EG. Su faceta teatral y literaria: «Leiras e enredos para os máis pequenos Antoloxía do conto popular galego», son buena muestra de esta labor. Ayudó a formar la Asociación Cultura Xiria, que después sería la encargada de organizar la I Mostra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas y contribuyó a a la fundación de la compañía de teatro Ningueres.

Noticias relacionadas

En el pleno también se debatirá las mociones del grupo municipal sobre la elaboración del Inventario Municipal de Bienes, el plan de tráfico de O Hío y el plan de aceras del municipio. Alernativa Canguesa hará que se debata en el pleno su propuesta sobre la protección de Lagoa de Massó, que fue cerrada por la propiedad para evitar posibles peligros.