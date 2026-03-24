Dos personas heridas en una colisión frontal en A Xunqueira en Moaña

La recta de la PO-551 en A Xunqueira en Moaña ha sido escenario de un accidente de tráfico a primera hora de la tarde de este martes debido a una colisión frontal de dos turismos en la que resultaron heridas las dos personas que iban al volante de cada uno de los coches. El accidente ocurrió pasadas las 16:00 horas cuando la conductora de uno de los turismos, un Renault Clío,que circulaba en sentido a Moaña centro, realizó una maniobra no permitida, según la Policía Local, para estacionar en los aparcamientos en batería de A Xunqueira, a la altura del cruce del bazar chino. Según declaró, el sol la cegó y no vio al otro coche que circulaba por su carril reglamentario en sentido a Rande y con el que colisionó.

La conductora resultó herida por el impacto y el conductor del otro turismo -un Peugeot 2008, por el airbag que saltó con el golpe. Ambos fueron evacuados en ambulancia al hospital a Vigo.