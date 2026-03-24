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Dos personas heridas en una colisión frontal en A Xunqueira en Moaña

El accidente se produjo cuando una conductora intentaba aparcar en batería y, cegada por el sol, no vio al otro vehículo

Uno de los coches implicados en el accidente en A Xunqueira.

Uno de los coches implicados en el accidente en A Xunqueira. / Fdv

Cristina González

La recta de la PO-551 en A Xunqueira en Moaña ha sido escenario de un accidente de tráfico a primera hora de la tarde de este martes debido a una colisión frontal de dos turismos en la que resultaron heridas las dos personas que iban al volante de cada uno de los coches. El accidente ocurrió pasadas las 16:00 horas cuando la conductora de uno de los turismos, un Renault Clío,que circulaba en sentido a Moaña centro, realizó una maniobra no permitida, según la Policía Local, para estacionar en los aparcamientos en batería de A Xunqueira, a la altura del cruce del bazar chino. Según declaró, el sol la cegó y no vio al otro coche que circulaba por su carril reglamentario en sentido a Rande y con el que colisionó.

La conductora resultó herida por el impacto y el conductor del otro turismo -un Peugeot 2008, por el airbag que saltó con el golpe. Ambos fueron evacuados en ambulancia al hospital a Vigo.

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