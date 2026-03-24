Infraestructuras
Fin de obra en Rúa da Estrela y mejoras en aceras urbanas de Cangas
El Concello de Cangas da por finalizada la reforma de la Rúa da Estrela, junto a la excolegiata, con la visita de técnicos y políticos para certificarla, ayer. Mientras, la empresa Construcciones Lemos inició la reposición de sendos tramos de aceras deterioradas en la avenida de Vigo y la calle Atranco.
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