O Morrazo perdió once oficinas de bancos en diez años

El comercio está dejando de ser cada vez más presencial para vender online, todo se hace más digital y las entidades bancarias también. Cada vez hay menos oficinas o sucursales, en las grandes ciudades, incluso, se transforman para dar una nueva cara publicitaria más amable y sus espacios se reconvierten en los llamados work cafés que no han llegado a O Morrazo, en donde sí se nota con fuerza el cierre de sucursales desde la crisis del ladrillo..Según los datos del Banco de España, en Cangas, Moaña y Bueu se han perdido once sucursales bancarias en la última década.

Cangas es el municipio con mayor pérdida de oficinas, seis en total. En estos momentos la cabecera de O Morrazo cuenta con 7 sucursales, cinco de las cuales están en el casco urbano y dos se mantienen en las parroquias de O Hío y de Aldán. Abanca sigue manteniendo su predominio con cuatro sucursales -las dos de O Hío y Aldán -y otrasdos en las calles Eugenio Sequeiros y Avenida de Ourense. Santadner sigue en Montero Ríos y Sabadell en la calle Eduardo Vincenti. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria tiene su oficina abierta en Méndez Núñez, enfrente del Concello y Caixabank se mantiene en Montero Ríos. Todas las sucursales ocupan locales en el frente marítimo de Cangas, en donde hace diez años había muchas más. Hace una década, Cangas contaba con 13 sucursales. Estaba el Popular y el Pastor en Montero Ríos, también Caixa Xeral que hoy acoge un salón de belleza;Abanca también tenía en 2015 otra sucursal en Méndez Núñez cuando adquirió Etcheverría. El Sabadell llegó a tener otra oficina en Piñeiro, en Aldán, que en el balance del Banco de España ya no aparece.

Bajo de un edificio en Eduardo Vincenti, en Cangas, que antes era Caixa Galicia y ahora es una tienda de ropa. / G.N.

En Moaña constan cinco sucursales. Hace diez años tenía ocho. Mantiene dos oficinas de Abanca en Concepción Arenal y en Domaio, pero ya dejó de funcionar la que figuraba en la travesía Ramón Cabanillas. El Banco Santander sigue en Concepción Arenal, como también la oficina del Banco Bilbao Vizcaya en esta calle. La quinta sucursal es la de Caixabank en Concepción Arenal. Desapareció el Pastor de Concepción Arenal y y una Caixabank que en el balance de 2015 figuraba en la carretera de Moaña-Rande.

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Por lo que respecta a Bueu, baja de 6 a 4 sucursales. Tiene una oficina bancaria de cada una de las grandes entidades: Santander en avenida Castelao, Bilbao-Vizcaya, en Vincenti; como también Abanca y Caixabank en Pazos Fontenla. Diez años atrás también existía el Pastor en Pazos Fontenla y otra de Abanca en Beluso.