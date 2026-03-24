Víctor Docampo, de O Morrazo, dirigirá el parque de bomberos de Pontevedra tras su paso por el servicio comarcal: "En O Morrazo aprendí cosas que son difíciles de ver"

El próximo agosto el parque de bomberos de O Morrazo cumple 20 años. Uno de los integrantes de la primera plantilla que estrenó las instalaciones situadas en el polígono de Castiñeiras, en Bueu, completó ayer su último turno de trabajo y el próximo 1 de abril se incorpora como jefe de servicio en el parque municipal de Pontevedra. Es Víctor Docampo Cancelas, de 44 años y natural de Moaña. «Entré con 24 años después de estar trabajando con la motobomba en Vigo. Me voy con una buena mochila de experiencias. Aquí aprendí muchas cosas que en otros sitios son difíciles de ver», reflexiona el nuevo oficial del parque pontevedrés.

Víctor Docampo, a la izquierda, el primer día de trabajo en el parque comarcal de bomberos de O Morrazo en agosto de 2006. / Carmen Giménez

En esa mochila están los graves accidentes de tráfico en el Corredor do Morrazo antes de su conversión en autovía, en especial durante los primeros meses de 2010; los incendios en algunas de las industrias más importantes de la comarca, como Lago Paganini, Palacio de Oriente, Fandicosta o varios astilleros, entre otros. «No se me olvida de donde vengo, de parques en los que apenas había veteranos que te pudiesen decir ‘esto se hace así o así’ y con dos o tres personas para atender todo tipo de emergencias. Teníamos que aprender de golpe; salimos adelante con valentía, multiplicándonos y con la conciencia del servicio público», recuerda Víctor Docampo.

Esos compañeros con los que empezó en O Morrazo este lunes le organizaron un acto especial de despedida después de completar su último turno de 24 horas. A lo largo de estos 20 años el servicio sufrió grandes cambios. Comenzó como un parque comarcal gestionado por empresas privadas –como Seganosa, Celtraprix o Matinsa– y algunas tuvieron que abandonar por problemas económicos. Ahora forma parte de un consorcio provincial, con gestión directa por parte de la Diputación y Xunta.

La primera plantilla de los Bombeiros do Morrazo, en agosto de 2006. Víctor Docampo es el tercero por la derecha, agachado. / Carmen Giménez

«Me hubiese gustado que el servicio mejorase más y me voy con la sensación de que se pudo hacer más. Pero también es verdad que sí que se mejoró. Ahora si ocurre algún incendio de carácter industrial como el de Fandicosta sabes que puedes llamar al consorcio y que vas a tener apoyo. Es verdad que la isocrona [tiempo de llegada] es grande, pero vas a tener un apoyo decente y no te la juegas solo», asegura.

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Victor Docampo se incorpora al parque de Pontevedra como jefe de servicio interino y con la ilusión de dirigir un destacamento integrado por unos 40 bomberos. Conoce el terreno porque con la transición del consorcio comarcal al provincial el ámbito de actuación de los Bombeiros do Morrazo se amplió para llegar a municipios limítrofes con la capital, como Marín, Vilaboa o Pontecaldelas, y coincidió con sus nuevos compañeros en multitud de intervenciones. Curiosamente en Pontevedra trabajará codo con codo con otro vecino natural de Moaña: el que fuera jefe tanto de la Policía Local moañesa como de la ciudad del Lérez, Daniel Macenlle, y que ahora es el director de seguridad del ayuntamiento. «En O Morrazo no llegamos a coincidir porque se vino para Pontevedra justo en la época en la que comenzó el parque. Ahora se encarga de la coordinación entre la policía, bomberos, voluntarios y el Concello frente a las emergencias», cuenta.