Salud
Moaña sigue sus charlas de salud mental y hoy aborda el estrés
Moaña
El Concello de Moaña continúa con su programa de salud mental abierto a los vecinos, que organiza la Concejalía de Benestar Social que dirige María Sanluis. La charla de este mes, que se celebra hoy, de 17:00 a 18:30 horas, en el salón de plenos, tratará sobre la gestión del estrés y la ansiedad.
El programa incluye otras charlas el 28 de abril bajo el título «Autocuidado y hábitos saludables». El 26 de mayo se abordará «Mindfulness y atención plena» y el 16 de junio tratarán la «Comunicación asertiva». La actividad es gratuita y abierta y el objetivo es sensibilizar a las personas sobre la necesidad de cuidar la salud mental.
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