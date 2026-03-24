Moaña sigue sus charlas de salud mental y hoy aborda el estrés

El Concello de Moaña continúa con su programa de salud mental abierto a los vecinos, que organiza la Concejalía de Benestar Social que dirige María Sanluis. La charla de este mes, que se celebra hoy, de 17:00 a 18:30 horas, en el salón de plenos, tratará sobre la gestión del estrés y la ansiedad.

El programa incluye otras charlas el 28 de abril bajo el título «Autocuidado y hábitos saludables». El 26 de mayo se abordará «Mindfulness y atención plena» y el 16 de junio tratarán la «Comunicación asertiva». La actividad es gratuita y abierta y el objetivo es sensibilizar a las personas sobre la necesidad de cuidar la salud mental.