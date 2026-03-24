Moaña intentará acogerse a una segunda ayuda de la Diputación para financiar la mejora del campo de fútbol de Domaio

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, visitó en la tarde de este martes el campo de fútbol de A Granxa en Domaio, junto a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), ediles de gobierno y de la oposición del PP, para confirmar la ayuda de 196.452 euros a la reforma de estas instalaciones con cargo al II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que será aprobada en la junta de gobierno del organismo provincial de este viernes.

El proyecto contempla la sustitución del césped artificial existente por un nuevo sistema de altas prestaciones, sin cargas ni rellenos, que mejorará la seguridad y la calidad del terreno de juego, tal y como confirman en la Diputación, que añaden que además se mejorará el sistema de riego que será automatizado y contará con nuevos cañones emergentes, así como la renovación del alumbrado deportivo mediante tecnología LED de alta eficiencia energética.

La ayuda que aprobará este viernes la Diputación supone el 40% del presupuesto de la obra. El Concello de Moaña aporta el importante restante de 296.250 euros, aunque la alcaldesa ya anunció que iban a intentar financiar otra parte con el Plan +Provincia de este año, por lo que el Concello pondría 23.000 euros de fondos propios. En cuanto a la fecha de licitación de la obra, la alcaldesa asegura que están pendientes del informe sectorial de Augas de Galicia, debido a la vaguada de un regato que toca parte del campo, para poder iniciar la contratación con la esperanza de que las obras comiencen en verano.

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Por su parte, Luisa Sánchez celebra que el campo de A Granxa vaya a ser objeto de una renovación sustancial gracias a las inversiones de la Diputación, que "volve a demostrar a súa aposta decidida polo deporte. Este tipo de investimentos son fundamentais para garantir instalacións de calidade para os nosos clubes. Non só para os equipos sénior senón para toda a base que moven as entidades deportivas da provincia".