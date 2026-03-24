La Misericordia, en los mercadillos

La Cofradía de la Misericordia, perteneciente al Gremio de Mareantes de Cangas do Morrazo, llevará a cabo el reparto de los libros de hermanos (socios) en los mercadillos que se celebran este este martes y también el viernes 27, coincidiendo con la festividad de la Santísima Virgen de los Dolores. Aunque es festivo en Cangas habrá mercadillo extraordinario. La hermandad tendrá su puesto junto a la Casa da Bola, en horario de 9:30 a 12:30 horas, y estará atendido por miembros de la junta directiva de la cofradía.

El libro de este año incluye diversos artículos de interés. Entre ellos, destaca un texto de Jesús Casas Otero sobre la devoción y veneración de las imágenes. Asimismo, se recoge un estudio sobre los canteiros en Galicia como aproximación a la figura de Ignacio Cerviño. Por su parte, Julio González Montañas aporta un artículo centrado en las ceremonias del desenclavo y los Cristos articulados en Galicia.