El Millo Corvo alerta de un uso fraudulento de su nombre para publicidad

La Asociación Cultural Meiro advierte de un uso fraudulento del nombre de la Festa do Millo Corvo con fines publicitarios. Una situación que ya se registró en la edición anterior, provocando confusión entre negocios que creían estar colaborando con la organización. «Nos últimos días saíu á luz que unha empresa está a contactar con establecementos do municipio para ofrecer colocacións publicitarias relacionadas coa festa, sen a autorización nin a participación desta asociación», explica la directiva a través de un comunicado oficial.

A este respecto precisa que la única entidad organizadora del Encontro-Degustación do Millo Corvo es la Asociación Cultural Meiro, en colaboración con el Concello de Bueu. «Non existe ningunha publicación oficial nin colaboración publicitaria en curso vinculada para a edición de 2026. Calquera comunicación comercial que empregue o nome da festa neste contexto non está autorizada pola organización», advierten. Por ello se recomienda a los negocios y establecimientos a extremar las precauciones ante cualquier propuesta comercial relacionada con el evento y a verificar su autenticidad directamente con la organización. «A Asociación Cultural Meiro iniciou as medidas oportunas para evitar que se repitan estas prácticas, reservándose o dereito de emprender calquera acción legal que considere necesaria para defender o seus intereses e garantir que se facilite información precisa», subraya.

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El Encontro-Degustación do Millo Corvo tiene la catalogación Festa de Interese Turístico de Galicia y desde la organización insisten en que se trata de una «iniciativa colectiva que forma parte do patrimonio de Meiro e Bueu, polo que é fundamental protexer a súa identidade e evitar usos que poidan levar a erro».