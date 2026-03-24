Población
El INE da a Cangas 26.750 habitantes, 39 más que en 2025
Cangas
El Instituto Nacional de Estadística señala que a 1 de enero de 2026 viven en Cangas 26.750 personas, 39 más que el año anterior. Se trata, tan solo, de una propuesta del INE, porque ahora el Concello de Cangas va a presentar las alegaciones pertinentes, porque considera que la cifra real es mayor todavía. Es habitual que tras la presentación de alegaciones la cifra siempre se incremente, aunque toda la documentación que envía el Concello al INE se examina con total rigurosidad.
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