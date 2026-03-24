Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá

El viernes se abre la primera temporada alta del año para el Parque Nacional Illas Atlánticas debido a las fechas de Semana Santa. Un periodo que se extenderá hasta el domingo 5 de abril y que implica que los cupos diarios de visitantes suben hasta las 1.800 personas diarias en Cíes y hasta las 1.300 en Ons. Hasta ayer por la tarde había ya más de 2.120 reservas entre los dos archipiélagos, un número que seguramente crecerá durante los próximos días si se confirman los pronósticos meteorológicos y que apuntan a un tiempo anticiclónico. Lo que es seguro es que el camping de la isla de Ons esta Semana Santa permanecerá cerrado. La sucesión de borrascas de este invierno ocasionó desperfectos en las instalaciones y la concesionaria debe acometer reparaciones antes de la reapertura, tal como explican sus responsables.

Las autorizaciones para visitar Cíes y Ons deben realizarse a través de la plataforma de la Xunta de Galicia –https://autorizacionillasatlanticas.xunta.gal/illasr/inicio– y a continuación se puede comprar el pasaje con cualquiera de las navieras autorizadas. De momento para Cíes hay casi 1.800 reservas. El día con más visitas confirmadas es el Viernes Santo, con más de 480. Luego están el Sábado Santo con 315 y el Jueves Santo con 222. Para este primer fin de semana por ahora hay más de 60 para el viernes, 169 para el sábado y unas 90 para el Domingo de Ramos.

La plataforma de la Xunta hasta ayer contabilizaba casi 340 reservas para Ons. Por ahora la mayor afluencia se prevé para este sábado, con 88 autorizaciones; 57 para el Domingo de Ramos; y 52 para el Viernes Santo.

La mayoría de potenciales visitantes espera hasta los últimos días para tramitar sus reservas, que casi siempre dependen de las condiciones meteorológicas. Estos días en la isla de Ons se apuran los trabajos de adoquinado en la zona de Curro, incluidos en el proyecto de mejora de los espacios públicos del archipiélago. De momento aún no empezó la obra para la construcción de la nueva pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans. «Por ahora se marcó el trazado, se removió parte del antiguo camino y se va a retranquear», explican desde el Parque Nacional Illas Atlánticas.

La apertura de la temporada alta en las Illas Atlánticas viene acompañada de un programa de rutas guiadas, con un total de 550 plazas de carácter gratuito. En Cíes y Ons habrá recorridos todos los días entre el 28 de marzo y 5 de abril, con diferentes horarios y contenidos que incluirán fauna, flora, paisaje, geología e historia. En Cíes se podrá realizar el itinerario «Illa de paisaxes» (a las 12.00 h los días 28, y 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril) y el martes 31 otro de carácter histórico bajo el título «Cíes no tempo». En Ons se organiza la ruta «Unha illa de dúas caras», centrada en la riqueza pasiajística (los días 28, y 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril), y el 1 y 4 de abril otra de temática histórica, «Os primeiros poboadores». Las personas interesadas se pueden anotar cada día en los puntos de información de las dos islas y habrá 134 plazas disponibles a través de la central de reservas del Parque Nacional Illas Atlánticas.