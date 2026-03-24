Presupuestos de Moaña
El gobierno local presenta las cuentas a los colectivos
El gobierno local de Moaña presentó ayer a los colectivos vecinales y sociales el proyecto de presupuestos municipales de 2026 que se debatirán en el pleno de este jueves. Las inversiones reales en barrios y parroquias se decidieron en los consellos vecinales. Las cuentas superan, por primera vez, los 15 millones de euros. Se contemplan más de 50 actuaciones entre las parroquias de San Martiño y O Carme. En Tirán habrá 16 inversiones, en Domaio otras 16 y en Meira hasta 25.
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