El gobierno local presenta las cuentas a los colectivos

El gobierno local de Moaña presentó ayer a los colectivos vecinales y sociales el proyecto de presupuestos municipales de 2026 que se debatirán en el pleno de este jueves. Las inversiones reales en barrios y parroquias se decidieron en los consellos vecinales. Las cuentas superan, por primera vez, los 15 millones de euros. Se contemplan más de 50 actuaciones entre las parroquias de San Martiño y O Carme. En Tirán habrá 16 inversiones, en Domaio otras 16 y en Meira hasta 25.