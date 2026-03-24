Contradictoria recogida de restos vegetales en Moaña.

Con la llegada de la primavera vuelven los desbroces de las fincas y jardines, pero también regresa el problema de las jaulas de recogida de restos vegetales que hay en Moaña. Y para prueba esta imagen,desbordando una, junto a la parada de bus en A Guía. Los vecinos alertan de que proliferan ratas e insectos.

El PP habla de BNG, PSOE y un tal ‘AEC’

Por una vez que el PP no critica solo a un partido del gobierno de Cangas (siempre habla del BNG y sus socios, sin nombrarlos), se confunde de partido. Nombra al BNG, al PSOE y a un AEC. Desconocemos a qué partido se quería referir el PP. Hay indicios que se pudiera estar refiriendo a ACE (Alternativa Canguesa de Esquerdas), que ya no está en el panorama político local desde que no se presentó a las pasadas elecciones municipales. Porque queda descartado que se refiera a Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), porque está en la oposición y tiene bastantes tratos con el PP. En Cangas gobiernan BNG, PSOE y Esquerda Unida. Sí que es verdad que esta última formación política estuvo dentro de ACE, pero EU se presentó sola a las últimas municipales.

Noticias relacionadas

Las relaciones entre el nuevo secretario y el gobierno

Está en el aire que se respira en el Concello de Cangas el nombre del nuevo secretario Luis Alberto Gil García. Hay que ver como funcionan esas futuras relaciones gobierno y secretario municipal. Siempre uesta aclimatarse.