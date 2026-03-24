El Concello cobró 10.470 euros de fianzas a placeros que abandonaron

El Partido Popular de Cangas alerta de la situación de extrema gravedad por la que atraviesa la plaza de abastos del municipio, acusando al gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU) de actuar como una agencia de recaudación frente a los autónomos en lugar de acercar soluciones frenar la sangría de cierres de puestos. El PP recuerda que en los últimos doce meses se cerraron 11 puestos definitivamente, confirmando la falta de viabilidad económica y el nulo relevo generacional, ya que el 100% de los escasos movimientos registrados se limitan a las transmisiones por herencias entre familiares, sin que entrase ni un solo emprendedor nuevo. Revela el PP que el Concello ingresó 10.470,45 euros a través de la incautación de fianzas de los placeros que tuvieron que abandonar su actividad y destaca uno en el que se ordenó incautar 6.120 euros.