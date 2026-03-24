Cáritas Meira ayuda a los okupas de Moaña, que no entran en nuevas casas

Hoy, martes, se cumple una semana desde que la pareja de okupas que puso en jaque a Moaña durante más de mes y medio entró por última vez —al menos hasta última hora de ayer— de forma ilegal en una vivienda. En aquella ocasión accedió a una casa familiar por una ventana. Desde entonces, para evitar nuevos ilícitos, está siendo clave la ayuda de Cáritas Meira y de la propia parroquia de la localidad.

De hecho, en los últimos días han dormido a cubierto en los baños de la parroquia, según ha podido saber FARO, mientras Cáritas se encarga de facilitarles alimentación y ropa. Los vecinos del barrio de O Real, sin embargo, se mantienen alerta. Aseguran que en los últimos días es habitual ver a la pareja sentada justo delante de la casa que okuparon inicialmente y que dejaron destrozada, en la calle Méndez Núñez. Desde Cáritas explican que esta semana tratarán de buscar alojamiento en un albergue de Vigo.

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Por otro lado, y precisamente en esa vivienda de Méndez Núñez, los Servizos Sociais estudian cómo actuar después de que la propietaria solicitase formalmente la colaboración del Concello para la limpieza, ante el elevado coste de devolver la casa a la normalidad. Lo más probable es que, en primer lugar, se acometa una limpieza de choque y, posteriormente, una vez valorados los muebles y enseres que puedan recuperarse, se implique al Punto Limpio de la Mancomunidade para retirar los elementos de mayor volumen.