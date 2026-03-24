La Audiencia retira la protección a una mujer que acusó a su pareja

La Audiencia Provincial decidió estimar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Tribunal de Instancia de Cangas que acordó la adopción de orden de protección, con medidas penales y civiles a a favor de una mujer de O Morrazo contra su pareja. El Tribunal de Instancia consideraba que existían indicios de la comisión, por parte del recurrente, de un presunto delito continuado de coacciones y/o maltrato en el ámbito de la violencia de género, teniendo en cuenta la declaración de la denunciante, quién, según considera la juez, ofrece un relato de hechos persistente y verosímil, corroborado por el testimonio de la madre de ella, haciendo prevalecer su versión frente a la exculpatoria del investigado. Los hechos hablan de violencia verbal por parte del investigado, que la mujer llegó a pasar miedo. La defensa sostiene que la decisión recurrida se basa solo en la declaración de la denunciante, apoyada por su madre y que todo se debe a disputas sobre la custodia del hijo menor, que hubo conversaciones posteriores a la denuncia, que ella lo llamó por teléfono y al día siguiente le mandó un whatsapp pidiéndole que le comprase cosas para el niño, que tuvo una conversación en la que pide que acepte el régimen de visitas para que pueda ver al niño. La Audiencia señala que el hecho de que la mujer contacte con su pareja es es poco conciliable con sentimientos de temor o miedo de ella hacia el investigado, por lo que no se considera necesaria la adopción de medidas penales.