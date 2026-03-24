Los pisos alquilados en la comarca pertenecen a 2.226 vecinos, con menos de dos por casero

El mercado del alquiler en O Morrazo sigue ofreciendo muy pocas opciones de larga duración para los vecinos, mientras los precios continúan al alza. Se trata de un problema que preocupa desde hace años a los residentes de la comarca y que incluso ha motivado manifestaciones contra el modelo turístico, al considerar sus convocantes que la proliferación de viviendas de temporada agrava la falta de oferta residencial.

En la actualidad, uno de los portales de referencia del sector, Fotocasa, apenas recoge cinco viviendas disponibles para alquilar durante todo el año en la comarca. Al mismo tiempo, los datos más recientes publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) dibujan un mercado en el que la propiedad del alquiler está muy repartida. Al cierre de 2025, O Morrazo contaba con 2.226 propietarios de pisos o casas en alquiler, con una media de 1,4 inmuebles por titular.

El número de arrendadores continúa creciendo. En los dos últimos años se han sumado 182 nuevos propietarios y, solo en los últimos doce meses, el aumento supera el centenar. Los datos también reflejan una clara brecha generacional: la mayor parte de las viviendas en alquiler está en manos de personas de más edad, jubiladas o próximas a la jubilación. De hecho, la media de edad de los arrendadores alcanza ya los 60,2 años, un año más que en 2023.

Por concellos, Cangas concentra en estos momentos 845 caseros, con una media de 1,5 viviendas por cada uno. En Moaña hay 577 arrendadores y en Marín, 518. En Bueu, las viviendas en alquiler pertenecen a 386 propietarios, cuya media de edad es la más baja de la comarca, con 58,1 años.

De los 2.226 propietarios de viviendas en alquiler, 768 son pensionistas, con una media de edad de 74,2 años. Además, 1.084 están afiliados a la Seguridad Social y cotizan en activo. En este grupo, la media de edad se sitúa en 50,1 años, por lo que una parte importante se encuentra también próxima a la jubilación.

Por otro lado, los vecinos de O Morrazo en situación de desempleo que tienen una vivienda en alquiler son actualmente 51, una decena menos que en 2023.

Precios disparados

Las posibilidades de que un vecino de la comarca, o una familia, encuentre ahora una vivienda para alquilar todo el año en O Morrazo son muy limitadas. En Fotocasa, uno de los portales digitales de referencia del sector, solo aparecen cinco ofertas.

La opción más económica es un apartamento en la Rúa Baiona, en Cangas, por 600 euros al mes. Tiene dos habitaciones, un baño y 80 metros cuadrados. Le sigue un apartamento en la parroquia canguesa de O Hío, con una habitación, un baño y 40 metros cuadrados, por 700 euros mensuales. En Moaña, se oferta un piso en el callejón de Montenegro con tres habitaciones y dos baños por 830 euros al mes.

Los precios más elevados se encuentran en Bueu y Moaña. En el primer caso, se anuncia una vivienda en una propiedad con piscina, con dos habitaciones y un baño, por 2.000 euros mensuales. En el segundo, en la avenida Fragata Lealtad, en el barrio moañés de O Real, se alquila para todo el año un piso con dos habitaciones, dos baños y vistas al mar por 2.100 euros al mes.